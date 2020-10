Wirtschaft Samsung Engineering bekommt Zuschlag für Rekordprojekt in Mexiko

Samsung Engineering hat den Zuschlag für ein Mammutprojekt im Wert von fast vier Milliarden Dollar in Mexiko bekommen.



Das gab das Unternehmen heute bekannt. Seine Niederlassung in Mexiko habe am Mittwoch (Ortszeit) vom Unternehmen PTI-ID den Letter of Intent (Absichtserklärung) für die zweite Stufe von Engineering, Procurement and Construction (EPC) des Pakets 2 und 3 des Dos Bocas Raffinerieprojekts entgegengenommen. PTI-ID sei eine Tochtergesellschaft des staatlichen Mineralölkonzerns Mexikos, PEMEX.



Die Bauarbeiten sollen 39 Monate dauern. Die Vertragssumme beträgt 3,65 Milliarden Dollar. Einschließlich der Entwurfsplanung (Front-End Engineering Design: FEED) und der ersten Arbeiten (Early Work), die Samsung seit letztem Jahr durchführt, liegt die Gesamtsumme bei 3,94 Milliarden Dollar.



Das sei die höchste Auftragssumme für ein einzelnes Projekt für Samsung Engineering seit der Unternehmensgründung, hieß es.