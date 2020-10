US-Botschafter: Südkorea und USA kämpften gegen Nordkoreas Invasion

Photo : YONHAP News

Der US-Botschafter in Südkorea, Harry Harris, hat in Bezug auf den Koreakrieg betont, dass Südkorea und die USA gemeinsam gegen Nordkoreas Invasion gekämpft hatten.Wie aus diplomatischen Kreisen verlautete, habe Harris die entsprechende Äußerung bei einer Veranstaltung zum 70. Gründungsjubiläum der englischsprachigen Zeitung „The Korea Times“ am Donnerstag in Seoul gemacht. Wenige Monate vor der Gründung der „The Korea Times“ seien das Engagement und der Entschluss beider Länder für die Demokratie auf den Prüfstand gestellt worden.Die Äußerung des US-Diplomaten erfolgte, nachdem der chinesische Staatspräsident Xi Jinping den Koreakrieg als Krieg gegen die imperialistische Invasion der USA definiert und damit für Kritik gesorgt hatte.Bei der Veranstaltung war auch der chinesische Botschafter Xing Haiming anwesend. Er verlor jedoch laut Informationen kein Wort über den Koreakrieg. Xing hatte am Dienstag bei einem Forum gefordert, Xis Äußrungen zum Koreakrieg aus historischer Sicht zu betrachten.