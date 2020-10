Premierminister rät jungen Menschen von Halloween-Feiern ab

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat heute angesichts der Covid-19-Pandemie junge Menschen aufgerufen, auf Halloween-Feiern oder -Veranstaltungen möglichst zu verzichten.In einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale forderte Chung auch, sich an die persönlichen Hygieneregeln wie das Maskentragen zu halten.Zum Glück hätten berühmte Nachtklubs in Seoul beschlossen, für die Seucheneindämmung zu schließen. Jedoch könne man sich angesichts der typischen Merkmale von Halloween-Events nicht zurücklehnen, sagte Chung.Eine Infektionsübertragung in einer dichten Menschenmenge könnte zu einer Massenausbreitung führen. Die zuständigen Ministerien und lokalen Verwaltungen sollten alle Kräfte für die Schutzmaßnahmen bündeln, damit Halloween kein Auslöser einer Massenverbreitung werde, forderte Chung.Hinsichtlich der täglichen Corona-Fallzahlen, die um den Bereich von 100 schwanken, hieß es, sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte es jederzeit zu einer großen Ausbreitung kommen. Man sollte die Zügel straff anziehen und sich nicht entspannen, betonte er.