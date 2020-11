Südkorea führt fünfstufiges System der Abstandsregeln ein

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird ein fünfstufiges System der Abstandsregeln einführen.Die Verfeinerung des dreistufigen Systems kündigte die Zentrale für Katastrophenschutz am Sonntag an.Durch die Einführung der Zwischenstufen 1,5 und 2,5 wird ab kommenden Samstag zwischen fünf Phasen entschieden.Gleichzeitig wurden strengere und klarere Kriterien beschlossen, ab wann eine höhere oder niedrigere Stufe für die soziale Distanzierung gilt.Für Stufe 1 gilt, dass es im Wochendurchschnitt weniger als 100 tägliche Corona-Fälle in der Hauptstadtregion gibt. Für die übrigen Regionen gilt ein Wert von unter 30 als Schwelle.Werden ein Wert von 100 in der Hauptstadtregion und in anderen Regionen Werte zwischen zehn und 30 registriert, greift Stufe 1,5.Phase 2 wird ausgerufen, wenn es mehr als 400 tägliche Infektionsfälle gibt, die höchste Stufe 3 ab 800 Fällen.Zudem wurden Mehrzweckeinrichtungen kategorisiert. Demnach wurden neun "vorrangige" und 14 "reguläre" Einrichtungen festgelegt.Vorrangige Einrichtungen sind Bars, Tanzclubs, Karaoke-Räume, Konzerthallen, Restaurants und Cafés. Vorrangig bedeutet, dass diese bei einer Zunahme des Infektionsgeschehens zuerst von Einschränkungen oder einer Schließung betroffen sein werden.Als reguläre und damit weniger riskante Einrichtungen gelten unter anderem Internetcafés, Hochzeitshallen, Trauerhallen/Abschiedsräume, Konzertorte allgemein und Kinos.Die Maskenpflicht und andere grundlegende Hygieneregeln, die bislang nur in den als "hochriskant" eingestuften Einrichtungen zwingend befolgt werden mussten, sollen künftig ab Stufe 1 überall gelten.Ab Stufe 2 müssen Bars und Clubs schließen, andere Mehrzweckeinrichtungen ab Stufe 2,5.Stufe 3 entspräche effektiv einem Lockdown.