Politik Haftbefehl gegen Regierungsabgeordneten Jeong Jeong-soon beantragt

Die Bezirksstaatsanwaltschaft Cheongju hat Haftbefehl gegen den Regierungsabgeordneten Jeong Jeong-soon beantragt.



Dem Volksvertreter wird im Zusammenhang mit der Wahlkampffinanzierung vor der Parlamentswahl im April Bilanzbetrug vorgeworfen.



Die Staatsanwälte haben nach eigenen Angaben am Sonntag bei einem lokalen Gericht Haftbefehl beantragt.



Nachdem Jeongs Immunität aufgehoben worden war, hatte er sich kooperativ verhalten und erschien am Samstagmorgen zu einem Verhör. Jedoch hatte er seit August Aufforderungen, zu einer Befragung zu erscheinen zunächst ignoriert.



Jeong befindet sich zurzeit nach einer intensiven Befragung am Wochenende in einem Gefängnis in Cheongju.