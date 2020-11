Ausfuhren im Oktober rückläufig – tägliches Exportvolumen gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind im Oktober zwar geschrumpft, das durchschnittliche Exportvolumen an den Werktagen ist jedoch gewachsen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie ging das Exportvolumen im Oktober um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 44,98 Milliarden Dollar zurück.Damit ging es einen Monat nach dem Zuwachs im September wieder abwärts. Damals hatten die Ausfuhren zugelegt, nachdem inmitten der Covid-19-Pandemie den sechsten Monat in Folge ein Rückgang verbucht worden war.Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Arbeitstage nahm jedoch um 5,6 Prozent auf 2,14 Milliarden Dollar zu. Damit wurde erstmals seit neun Monaten ein Zuwachs erzielt.Bei sieben Exportschlagern, darunter Halbleitern, Autos und Displays, wurde ein Plus verzeichnet. Die Halbleiterexporte wuchsen den vierten Monat in Folge. In der Bio- und Gesundheitsbranche wurde den 14. Monat in Folge ein Zuwachs verzeichnet, das Exportvolumen im bisherigen Jahresverlauf übertraf zehn Milliarden Dollar.Die Lieferungen in die USA und die Europäische Union nahmen zu, während nach China und in den südostasiatischen Staatenbund ASEAN weniger ausgeführt wurde.Nach weiteren Angaben verbuchten alle zehn größten Exportländer im Jahresverlauf bis August einen Exportrückgang, Südkorea konnte dabei am viertbesten hinter Hongkong, China und den Niederlanden abschneiden.