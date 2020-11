Koreanischer Unternehmer in USA getötet

Photo : YONHAP News

Ein koreanischstämmiger Unternehmer ist in den USA getötet worden.Nach Angaben der Polizei in Portland im Bundesstaat Oregon und lokalen Medien am Samstag (Ortszeit) wurde Matthew Choi am 25. Oktober von einem Fremden erstochen, der in seine Wohnung eingebrochen war.Der Täter wurde noch nicht festgenommen. Die Polizei sucht nach einem Verdächtigen, bei dem es sich um einen Afroamerikaner handeln soll.Choi war 33 Jahre alt. Er hatte 2011 mit seiner Mutter die Firma Choi´s Kimchi gegründet und unter der Marke in vielen Regionen Kimchi bekannt gemacht. Ihr weißes Kimchi wurde 2016 bei den Good Food Awards in den USA ausgezeichnet.