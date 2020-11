Ökologische Untersuchung im Mündungsbereich des Han startet

Photo : YONHAP News

Im Mündungsbereich des Flusses Han startet heute eine ökologische Untersuchung.Das Vereinigungs- und das Umweltministerium sowie das Nationale Institut für Ökologie werden zehn Monate lang in 80 Quadratkilometer großen Feuchtgebieten Untersuchungen durchführen. Dort sollen vom Aussterben bedrohte Wildtiere leben.Ziel der Untersuchung ist die Vorbereitung auf mögliche gemeinsame Untersuchungen mit Nordkorea. Durch die Untersuchung von ökologischen Anpassungen und Wildtierbeständen sowie die Feststellung genetischer Merkmale von Pflanzen, die sowohl in Süd- als auch in Nordkorea vorkommen, sollen Grunddaten für gemeinsame Untersuchungen erhoben werden.Süd- und Nordkorea hatten gemäß der Militärübereinkunft vom 19. September 2018 im November jenes Jahres eine gemeinsame Untersuchung an der Flussmündung durchgeführt.Das Vereinigungsministerium fügte hinzu, angesichts der derzeit geschlossenen Kommunikationsschalter Nordkorea keine gemeinsame Untersuchung vorgeschlagen zu haben.