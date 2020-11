Präsident Moon besetzt zwölf Posten im Vizeministerrang neu

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Sonntag zwölf Posten im Vizeministerrang neu besetzt.Moon ernannte den Vizeminister für Beschäftigung und Arbeit, Lim Seo-jeong, zum präsidialen Chefsekretär für Arbeitsplätze.Vizegesundheitsminister Kim Gang-lip wurde zum neuen Chef des Ministeriums für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit bestimmt. Kims Nachfolger im Amt des Vizegesundheitsministers wurde Yang Seong-il, ein leitender Beamter des Ministeriums.Park Jin-kyu, früherer präsidialer Sekretär für Neue Süd- und Neue Nordpolitik, wurde zum Vizeminister für Handel, Industrie und Energie ernannt. Zum Vizechef der Finanzdienstekommission wurde Do Kyu-sang, früherer präsidialer Sekretär für Wirtschaftspolitik, designiert.Laut dem Sprecher des Präsidialamtes, Kang Min-seok, wurden Personen ausgewählt, die ein besonders gutes Verständnis für die Staatsphilosophie der Moon Jae-in-Regierung haben. Der Personalwechsel solle zur Stabilisierung der Staatsführung in der zweiten Hälfte (der Amtszeit des Präsidenten) führen, indem beschleunigt Erfolge bei den Staatsgeschäften erzielt und eine interne Erneuerung der Beamtenschaft gefördert würden.