Einkaufsfestival Korea Sale Festa gestartet

Photo : KBS News

Korea Sale Festa, das größte Einkaufsfestival in Südkorea, hat am Sonntag begonnen.Das Festival wird von der Regierung und den 17 Provinzen und provinzfreien Städten unterstützt und findet bis 15. November on- und offline statt.Dieses Jahr nehmen 1.633 Unternehmen daran teil, damit so viele wie nie zuvor. Unter anderem dreimal mehr Hersteller von Konsumgütern, die direkt mit dem Leben der Bürger zusammenhängen, darunter Autos, Kleidungsstücke, Verbraucherelektronik und Kosmetika, machen mit.In der Branche Verbraucherelektronik und Digital bieten führende Hersteller wie Samsung und LG sowie 68 mittlere und kleine Unternehmen beliebte Produkte bis zu 40 Prozent billiger an.Die fünf koreanischen Automobilhersteller, darunter Hyundai und Kia, planen Sonderangebote von populären Modellen.