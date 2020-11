BTS planen Weltpremiere bei American Music Awards

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS wird das Hauptlied ihres neuen Albums bei den American Music Awards (AMAs) erstmals aufführen.Ihre Agentur Big Hit Entertainment teilte mit, dass BTS bei der Verleihung des US-Musikpreises am 22. November (Ortszeit) „Life Goes On“ des neuen Albums „BE“ erstmals präsentieren würden.Das Album „BE“ wird am 20. November weltweit gleichzeitig erscheinen.Die Boyband wird bei den AMAs neben „Life Goes On“ auch ihren neuesten Hit „Dynamite“ singen, der dreimal die Spitze der Billboard Hot 100 Charts erobert hatte.BTS wurden in zwei Kategorien nominiert, „Favorite Duo or Group – Pop/Rock“ und „Favorite Social Artist“.