Zahl der Asylbewerber in Südkorea übertrifft 70.000er-Marke

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Asylbewerber in Südkorea hat erstmals die 70.000er-Schwelle übertroffen.Nach dem Statistischen Jahrbuch des Einwanderungsdiensts des Justizministeriums wurden seit der Entführung entsprechender Statistiken 1994 bis August dieses Jahres insgesamt 70.254 Anträge gestellt, um den Flüchtlingsstatus zu erhalten.Trotz der Covid-19-Pandemie wurden dieses Jahr mehrere hundert Anträge im Monat eingereicht.Die Zahl der Antragsteller hatte von 1994 bis 2012 lediglich 5.069 betragen, bevor sie anlässlich des Inkrafttretens des Flüchtlingsgesetzes im Jahr 2013 drastisch zunahm.Die Zahl wuchs auf 1.574 im Jahr 2013 und seitdem stetig bis auf 16.173 im Jahr 2018. Letztes Jahr schrumpfte die Zahl jedoch auf 15.452. Dieses Jahr gingen in den ersten vier Monaten noch vor der starken Verbreitung von Covid-19 rund 1.000 Anträge im Monat ein. Im Juli und August gab es trotz der erneuten Ausbreitung der Epidemie etwa 300 Anträge im Monat.Ein Vertreter einer Organisation für Menschenrechte von Flüchtlingen sagte, dass viele Ausländer, die wegen des stillgelegten Flugverkehrs nicht in die Heimat zurückkehren konnten, Asylanträge eingereicht hätten.