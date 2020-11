Präsident Moon öffnet Tor am Berg Bukak 52 Jahre nach Sperrung

Photo : KBS News

Der über 50 Jahre gesperrt gebliebene Berg Bukak hinter dem Präsidentensitz ist ab Sonntag wieder teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich.Präsident Moon Jae-in öffnete am Samstag ein Stahltor auf der Nordseite des Bergs und lief zusammen mit Bürgern auf einem neu eingerichteten Wanderweg.Der Berg blieb gesperrt, nachdem eine Gruppe nordkoreanischer Attentäter im Jahr 1968 einen Überraschungsangriff auf den Präsidentensitz Cheong Wa Dae versucht hatte.Es wurde ein 300 Meter langer Wanderweg angelegt, Militäranlagen wurden in Grünflächen umgewandelt.Die Öffnung der Nordseite des Bukak stellt die dritte Lockerung der Sicherheitsmaßnahmen in der Umgebung des Präsidentensitzes seit dem Amtsantritt von Präsident Moon dar. Zuvor war die Straße vor dem Cheong Wa Dae 2017 freigegeben worden, 2018 erfolgte die Öffnung des Bergs Inwang.Moon hatte im Wahlkampf 2017 versprochen, die Berge Bukak und Inwang vollständig zugänglich zu machen und den Bürgern zurückzugeben.Es ist geplant, dass die Südseite des Bukak im ersten Halbjahr 2022 geöffnet wird.