Oppositionschef: Präsident Moon soll Standpunkt zu Nachwahlen klarstellen

Photo : YONHAP News

Oppositionschef Kim Chong-in hat Präsident Moon Jae-in aufgefordert, seinen Standpunkt zu Nachwahlen im kommenden Jahr klarzustellen.Dabei geht es um die Frage, ob die regierende Minjoo-Partei Koreas bei den Bürgermeisterwahlen in den Metropolen Seoul und Busan Kandidaten aufstellen wird.Denn den beiden früheren Amtsinhabern von der Minjoo-Partei wurde sexuelle Belästigung vorgeworfen. Laut ihrer Satzung will die Minjoo-Partei keinen Kandidaten für einen Posten nominieren, wenn schweres Fehlverhalten eines Parteimitglieds die Ursache für die Ansetzung der Nachwahl ist.Jedoch hatte die Regierungspartei am Sonntag eine Befragung bei den Parteimitgliedern zu einer möglichen Satzungsänderung abgeschlossen, die den Weg für eine Aufstellung von eigenen Kandidaten auch in einem solchen Fall ebnen soll.Der Interimschef der führenden Oppositionspartei Macht des Volks kritisierte das Vorhaben am Sonntag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Es handele sich um einen erneuten Angriff auf die Opfer von sexueller Belästigung. Die Regierungspartei solle den Plan unverzüglich zurücknehmen.Auch solle sich Präsident Moon zu der Angelegenheit äußern. Moon habe zu den Vorwürfen gegen die früheren Oberbürgermeister geschwiegen und dies könne als bewusstes Schweigen und Beleidigung der Opfer aufgefasst werden, so der Oppositionschef weiter.