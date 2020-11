Südkorea meldet 97 neue Corona-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat 97 neue Corona-Fälle gemeldet.Die am Sonntag offiziell registrierten Ansteckungen gab die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) heute bekannt. Insgesamt wurden damit in Südkorea bislang 26.732 Fälle erfasst.Von den neuen Infizierten steckten sich 79 im Inland an, 18 reisten mit einer Infektion aus dem Ausland ein.Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ging damit um 27 verglichen mit dem Vortag leicht zurück. Auch wurde erstmals seit Dienstag wieder ein Wert unter der Marke von 100 registriert.Jedoch ist zu berücksichtigen, dass am Wochenende gewöhnlich nur halb so viele Testungen vorgenommen werden wie an Werktagen. Auch besteht die Sorge, dass in den kommenden Tagen zahlreiche Infektionen im Zusammenhang mit Bar- und Clubbesuchen anlässlich des Halloween-Festes bekannt werden könnten.Erneut war die Hauptstadtregion am stärksten betroffen. Auf sie entfielen 62 der neuen Infektionen, und zwar 20 in Seoul, 40 in der Gyeonggi-Provinz und zwei in Incheon.Auch wurden zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Virustoten stieg damit auf 468.