Notenbank will wegen US-Wahl nötigenfalls marktstabilisierende Maßnahmen treffen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank will abhängig vom Ausgang der anstehenden US-Präsidentschaftswahl nötigenfalls Maßnahmen zur Marktstabilisierung ergreifen.Gouverneur Lee Ju-yeol habe bei einer Sitzung am Montag die Führungskräfte und Mitarbeiter angewiesen, in Bezug auf die US-Präsidentschaftswahl am Dienstag (Ortszeit) gründliche Vorbereitungen zu treffen, teilte die Bank of Korea mit.Lee betonte dabei, dass inmitten der steigenden Besorgnis über das Wiederaufflammen der Covid-19-Pandemie in Europa die Volatilität an den Finanzmärkten im In- und Ausland abhängig vom Wahlergebnis in den USA zunehmen könnte.Er ordnete deshalb an, mit besonderer Vorsicht die Entwicklungen an den Märkten genau zu überwachen und bei Bedarf rechtzeitig marktstabilisierende Maßnahmen zu ergreifen.Die Notenbank will am Mittwochnachmittag, kurz nach der US-Präsidentschaftswahl, eine Sitzung abhalten, um die Reaktionen an den internationalen Finanzmärkten und die Auswirkungen der Wahl auf die südkoreanische Wirtschaft und Finanz- und Devisenmärkte zu überprüfen.