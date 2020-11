Nationales Covid-19: Weitere Infektionen in Pflegeheimen und Alltagsräumen

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist am Sonntag auf 97 gesunken.



Damit wurde erstmals seit sechs Tagen wieder eine zweistellige Fallzahl gemeldet. Der Rückgang ist jedoch insofern nicht beruhigend, als am Wochenende deutlich weniger getestet wird.



Es gab 79 lokale Infektionen, während es 18 eingeschleppte Fälle gab.



Die Seuchenkontrollbehörden warnten, dass es nicht nur in Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, sondern auch in Alltagsräumen wie bei Treffen im Familien- und Bekanntenkreis weiterhin zu Ansteckungen kommt.



Sie riefen die Öffentlichkeit auf, sich nicht zurückzulehnen. Je mehr verschobene Zusammenkünfte und Aktivitäten stattfänden, desto wichtiger sei die Einhaltung der Eindämmungsregeln.



Die Behörden diskutieren nun über die Verlängerung der Frist für medizinische Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Angesichts der Covid-19-Pandemie könnten sich viel mehr Menschen als in den letzten Jahren zu Jahresende untersuchen lassen. Daher werde eine eventuelle Verlängerung der Frist bis Juni nächsten Jahres wohlwollend überprüft, hieß es.