Ausfuhren von Ramyeon und Kimchi um über 30 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren von Instantnudeln Ramyeon und Kimchi haben im dritten Quartal um mehr als 30 Prozent zugelegt.Laut dem Landwirtschaftsministerium nahmen die Ramyeon-Exporte im September um 36,3 Prozent zu, die Kimchi-Exporte wuchsen um 38,5 Prozent. Damit wurde der gesamte Exportzuwachs bei Agrar-Lebensmitteln von 6,5 Prozent weit übertroffen.Das Exportvolumen bei Ramyeon betrug 456 Millionen Dollar in den ersten drei Quartalen. Damit verdoppelten sich die Ausfuhren von 219 Millionen Dollar im Jahr 2015. Es wird erwartet, dass dieses Jahr ein Rekordexportvolumen erzielt wird.Ein Ministeriumsbeamter führte das Ergebnis auf die fortgesetzte Beliebtheit scharfer Ramyeon-Produkte in China, Japan und Südostasien zurück. Als weiterer Einflussfaktor wurde ein gestiegenes Bewusstsein dank der Ausbreitung der koreanischen Welle und vieler Auszeichnungen des Films „Parasite“ im Ausland genannt, in dem ein spezielles Ramyeon-Gericht vorkommt.Die Kimchi-Exporte erreichten in den ersten drei Quartalen 109 Millionen Dollar. Damit wurde der bisherige Jahresrekord von 106 Millionen Dollar im Jahr 2012 bereits übertroffen.Der Exportzuwachs bei Ramyeon und Kimchi wurde auch auf die Covid-19-Pandemie zurückgeführt. Seit deren Ausbruch stieg die Nachfrage nach Nahrungsmitteln, die lange aufbewahrt werden können, und nach fermentierten Lebensmitteln, die die Abwehrkräfte stärken sollen.