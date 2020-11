Ölversorger will Kohlenstoffdioxid im Meeresboden speichern

Photo : KBS News

Das öffentliche Ölunternehmen Korea National Oil Corporation (KNOC) will erstmals in Südkorea in einem unterirdischen Raum eines Gasfelds im Ostmeer Kohlenstoffdioxid speichern.Im Gasfeld im Ostmeer vor Ulsan wird seit 2009 Erdgas gefördert. Die dortige Gasförderung wird im Juni 2022 auslaufen.KNOC treibt nun ein Projekt zur CO2-Abscheidung und -Speicherung voran, um den dann freien Raum als CO2-Speicher zu nutzen. Nach dem Plan sollen jährlich 400.000 Tonnen emittierte Treibhausgase, darunter Kohlenstoffdioxid, dort eingelagert werden, insgesamt zwölf Millionen Tonnen über einen Zeitraum von 30 Jahren.Die Firma will ab 2023 ihren Geschäftszweck ändern und ab 2025 Kohlenstoffdioxid einlagern.