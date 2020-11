Photo : YONHAP News

Der Serienmörder von Hwaseong hat sich bei den Opfern seiner Taten entschuldigt.In einer Gerichtsanhörung am Montag sagte Lee Choon-jae, er entschuldige sich aufrichtig bei Yoon Sung-yeo.Dieser hatte 20 Jahre lang zu Unrecht im Gefängnis gesessen, nachdem er für einen Mord an einer 13-Jährigen in Hwaseong verurteilt worden war, den in der Tat Lee begangen hatte.Der 57-jährige Lee gestand in der Vernehmung, insgesamt 14 Menschen getötet zu haben, darunter auch das 13-jährige Mädchen. Er entschuldigte sei bei den Opfern und ihren Familien so wie allen anderen Menschen, die von den Fällen betroffen waren. Seine Verbrechen würden niemals ungeschehen gemacht werden können, er werde für den Rest seines Lebens ein zerknirschtes Herz haben.Trotz des Geständnisses kann Lee nicht bestraft werden, da seine Straftaten verjährt sind.