Politik Präsident Moon spricht Türkei und Griechenland Beileid nach Bebenschäden aus

Präsident Moon Jae-in hat den Regierungschefs der von einem schweren Erdbeben heimgesuchten Türkei und Griechenlands Trostbotschaften gesendet.



In seinen Botschaften an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis drückte Moon Bedauern über die Verletzten und Toten aus. Er wünschte den Todesopfern die ewige Seligkeit und sprach den Hinterbliebenen Trost aus.



Laut dem Präsidialamt in Seoul äußerte er auch die Hoffnung, dass sich beide Länder schnell von den Schäden erholen und sich die dortige Corona-Lage bald stabilisiert.



Nach dem Erdbeben wurden mit Stand Montag 73 Todesopfer und 961 Verletzte in der Türkei gemeldet. In Griechenland starben nach Behördenangaben zwei Menschen, acht Menschen wurden verletzt.



Am letzten Freitag hatte sich in der Ägäis ein schweres Erdbeben der Stärke 7 ereignet.