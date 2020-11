Gericht erlässt Haftbefehl gegen Regierungsabgeordneten

Photo : YONHAP News

Das Bezirksgericht Cheongju hat Haftbefehl gegen den Regierungsabgeordneten Jeong Jeong-soon erlassen.Dem Volksvertreter wird Bilanzbetrug im Zusammenhang mit der Parlamentswahl im April vorgeworfen.Der Haftbefehl erging um 0.30 Uhr am Dienstag und wurde mit Verdunkelungsgefahr begründet.Die Nationalversammlung hatte letzte Woche Jeongs Immunität aufgehoben.Jeong war im letzten Monat wegen Verstoßes gegen Gesetze zu politischen Fonds und für den Schutz persönlicher Daten angeklagt worden.Am Samstagmorgen war er freiwillig zu einem Verhör erschienen und anschließend in einem Gefängnis in Cheongju in Gewahrsam.