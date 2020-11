Politik Militär: Mehrere Indizien für Verbrennung von Leiche südkoreanischen Beamten durch Nordkoreaner

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs gibt es mehrere Indizien dafür, dass nordkoreanische Truppen im September die Leiche eines im Westmeer erschossenen südkoreanischen Beamten verbrannt hatten.



Die entsprechende Äußerung habe ein Beamter des Militärgeheimdiensts Defense Intelligence Agency (DIA) am Montag bei einer parlamentarischen Inspektion gemacht, teilten Sitzungsteilnehmer mit.



Es gebe verschiedene andere Gründe, hieß es auf die Frage, ob es das einzige Indiz für die Verbrennung des Leichnams sei, dass 40 Minuten lang Flammen gesehen worden seien. Details wurden jedoch nicht genannt.



Nach weiteren Angaben berichtete das Militär dem Verteidigungsminister zwischen 16 und 17 Uhr am 22. September über die Information, dass der Beamte von Nordkoreanern geschnappt worden sei. Der Beamte war zuvor gegen 15.30 Uhr von einem nordkoreanischen Schiff entdeckt worden.



Der Fischereibeamte war am 21. September im Westmeer vermisst gegangen. Am folgenden Tag war er in nordkoreanischem Gewässer von nordkoreanischen Soldaten erschossen worden.



Die DIA teilte auch mit, dass noch analysiert werde, ob die von Nordkorea bei der Parade zum Gründungstag der Arbeiterpartei im Oktober präsentierte neue Interkontinentalrakete eine verbesserte Version eines alten Raketenmodells oder eine neue Entwicklung darstelle.