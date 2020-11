Verbraucherpreise im Oktober um 0,1 Prozent gestiegen

Photo : Getty Images Bank

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im Oktober so schwach angestiegen wie seit vier Monaten nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes stieg der Verbraucherpreisindex im Oktober um 0,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 105,61. Damit wurde die geringste Teuerung seit Juni verbucht.Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich um 13,3 Prozent. Die Preise für landwirtschaftliche Produkte schnellten infolge der langen Regenzeit und der Taifune im Herbst um 18,7 Prozent in die Höhe.Dagegen verbilligten sich Industrieprodukte als Folge des gesunkenen Ölpreises um ein Prozent. Die Strom-, Wasser- und Gaspreise rutschten um vier Prozent ab.Die Dienstleistungspreise fielen um 0,8 Prozent. Die Handygebühren sanken dank des wegen der Corona-Pandemie beschlossenen Kommunikationszuschusses in Höhe von 20.000 Won um 21,7 Prozent.Die Kerninflation, für deren Berechnung die Ölpreise und die Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse nicht berücksichtigt werden, legte um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.