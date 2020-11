Südkorea schnitt bei Ausfuhren nach China trotz Pandemie relativ gut ab

Photo : YONHAP News

Trotz des Handelsrückgangs infolge der Covid-19-Pandemie sind die Ausfuhren Südkoreas nach China schwächer zurückgegangen als sein gesamtes Exportvolumen.Laut einem Bericht der Koreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) schrumpften Südkoreas Exporte nach China im ersten Halbjahr um 6,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 61,4 Milliarden Dollar. Der Rückgang ist viel geringer als der der gesamten Ausfuhren des Landes von 11,3 Prozent.Die Exporte in die Volksrepublik waren im April inmitten der Corona-Pandemie um 18,3 Prozent abgesackt, konnten sich jedoch im Juni um 9,7 Prozent verbessern.Südkoreas Exportabhängigkeit von China nahm demnach von 25,1 Prozent im vergangenen Jahr auf 25,5 Prozent im ersten Halbjahr dieses Jahres zu. Einschließlich Hongkongs kletterte der Wert von 31 auf 31,8 Prozent.Der Anteil der koreanischen Produkte am gesamten Importvolumen Chinas legte unterdessen von 8,4 auf 8,5 Prozent zu.Laut dem Bericht wurden neben Kleidungsstücken und Kosmetika auch Produkte, die wegen der Pandemie besonders gefragt sind, stärker exportiert. Hierzu zählen Masken, Reinigungsmittel und Hygieneartikel. Bei Halbleitern und weiteren elektronischen Teilen wurde ebenfalls ein Exportzuwachs verbucht.Es wird erwartet, dass die chinesische Wirtschaft auf Erholungskurs bleiben wird, was sich auf das Exportgeschäft Südkoreas positiv auswirken werde.