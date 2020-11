Parlamentssprecher stößt bei Vietnam mit Vorschlag für gelockerte Einreisebeschränkungen auf Wohlwollen

Photo : YONHAP News

Der Sprecher der südkoreanischen Nationalversammlung Park Byeong-seug ist bei seinem Besuch in Vietnam mit einem Vorschlag für gelockerte Einreisebeschränkungen auf Wohlwollen gestoßen.Park führte am Montag in Vietnam eine Reihe von Gesprächen mit hohen Beamten, darunter sein Pendant Nguyen Thi Kim Ngan und Ministerpräsident Nguyen Xuan Phuc. Auch den Staatspräsidenten Nguyen Pht Trong traf er zu einem Gespräch.Park habe laut Berichten bei den Treffen die Notwendigkeit betont, ein gesondertes Einreiseverfahren für Geschäftsreisende einzuführen. Auch sollten die regulären Luftverbindungen zwischen großen vietnamesischen Städten und Südkorea wieder aufgenommen werden, um die bilaterale Wirtschaftskooperation normalisieren zu können.Der vietnamesische Premier habe Park gesagt, dass seine Regierung eine Verschlankung des Einreiseprozesses wohlwollend erwägen wolle. Er versprach, dass Südkorea das erste Land sein würde, dass von vereinfachten Prozeduren profitieren werde.Auch wolle er dem Außenministerium auftragen, Parks Vorschlag für die Hochstufung der Beziehungen von der kooperativen Partnerschaft zur umfassenden strategischen kooperativen Partnerschaft wohlwollend zu prüfen.