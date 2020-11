Südkorea meldet 75 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge weniger als 100 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte am Dienstag mit, dass am Montag 75 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Bisher seien insgesamt 26.807 Coronavirus-Infizierte im Land erfasst worden.Von den neuen Infizierten steckten sich 46 im Inland an, während 29 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.21 lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, 15 in der Provinz Gyeonggi. Die Provinz Süd-Chungcheong meldete sechs Fälle.115 weitere Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 1.825 Infizierte isoliert behandelt.Am Montag wurden vier weitere Todesfälle gemeldet, die Zahl der Virustoten im Land kletterte auf 472.Die Seuchenkontrollbehörde warnte unterdessen vor der steigenden Zahl der lokalen Infektionen. In der vergangenen Woche seien im Tagesschnitt etwa 87 lokale Fälle gemeldet worden, damit zwölf mehr als eine Woche zuvor. In den letzten vier Wochen sei stets ein Anstieg registriert worden, hieß es.Sie machte zudem darauf aufmerksam, dass es auch außerhalb der Hauptstadtregion weiter zu Clusterinfektionen komme und weitere Infektionsfälle in Alltagsräumen wie Kneipen und privaten Bildungsinstituten gemeldet werden. Demnach rief die Behörde die Öffentlichkeit dazu auf, die Corona-Schutzregeln gründlich einzuhalten.Nach weiteren Angaben wurden bei vorsorglichen Corona-Tests, die seit Mitte Oktober in Risikoeinrichtungen in der Hauptstadtregion und in einigen Gebietskörperschaften durchgeführt wurden, 22 Infizierte erfasst. Sie beschloss, die vorsorglichen Tests landesweit durchzuführen.