Oberschulen stellen eine Woche vor Reifeprüfung auf Online-Unterricht um

Photo : YONHAP News

Die Oberschulen in Südkorea stellen eine Woche vor der landesweiten Reifeprüfung am 3. Dezember auf Online-Unterricht um.Entsprechende Maßnahmen für die Reifeprüfung, ergänzt durch Corona-Schutzmaßnahmen, habe das Bildungsministerium bei der Kabinettssitzung vorgestellt, teilte das Ministerium mit.Ab 26. November werden alle Oberschulen und Schulen, an denen die Reifeprüfung abgelegt wird, auf Online-Unterricht umstellen, um einer Ansteckung mit dem Coronavirus vorzubeugen und Schutzmaßnahmen für die Prüfungsräume zu treffen.Es wird zudem dafür gesorgt, dass die infizierten Prüflinge in einem als Stützpunkt für die Corona-Behandlung fungierenden Krankenhaus oder einem Behandlungszentrum für leicht Erkrankte lernen. Sie sollen ab 12. November, drei Wochen vor der Prüfung, in eine solche Einrichtung gebracht werden. In jeder Zone werden zwei getrennte Prüfungsorte für die Prüflinge in Quarantäne bereitgestellt.Das Bildungsministerium will diesbezüglich ein gemeinsames Team mit der Seuchenkontrollbehörde (KDCA) und dem Koreanischen Institut für Lehrpläne und Evakuierung (KICE) bilden, um festzustellen, wie viele infizierte oder in Quarantäne befindliche Prüflinge die Reifeprüfung ablegen wollen.Die diesjährige Reifeprüfung findet am 3. Dezember an 1.352 Prüfungsorten in 86 Zonen statt. Knapp 493.500 Prüflinge, damit 55.300 weniger als letztes Jahr, wollen die Prüfung ablegen.