WHO: 10.000 Corona-Tests in Nordkorea negativ

Photo : YONHAP News

In Nordkorea sind mehr als 10.000 Menschen negativ auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger gestestet worden.Das gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag in ihrem Wochenbericht bekannt. Demnach seien mit Stand 22. Oktober 10.462 Menschen in Nordkorea auf das Virus getestet worden.Mit Stand 29. Oktober habe es keinen bestätigten Corona-Fall gegeben. Nordkorea habe 5.368 Verdachtsfälle gemeldet, darunter seien acht Ausländer gewesen.Zwischen dem 15. und 22. Oktober hätten sich 161 Personen in Quarantäne befunden. Insgesamt hätten sich bislang 32.000 Menschen in Nordkorea in Isolation begeben müssen.Laut der WHO werde in letzter Zeit offenbar deutlich mehr getestet.Der Leiter des WHO-Büros in Pjöngjang, Edwin Salvador, sagte des US-amerikanischen Sender Radion Free Asia jüngst, dass bis zum 17. September über 3.300 Tests durchgeführt worden seien und damit deutlich mehr als im Vormonat.