Seoul stellt afrikanischen Ländern 70 Millionen Dollar für Reaktion auf Corona-Pandemie bereit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung stellt afrikanischen Entwicklungsländern 70 Millionen Dollar zur Verfügung, um ihnen im Kampf gegen die Covid-19-Krise zu helfen.Das Finanzministerium gab am Dienstag bekannt, Darlehen in Höhe von 70 Millionen Dollar aus dem Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) für Ghana und Tansania genehmigt zu haben.Die Finanzmittel werden für den Ausbau medizinischer Einrichtungen und die Verstärkung der Kapazitäten für die Diagnose und Kontrolle von Infektionskrankheiten verwendet.Die Kreditvergabe wurde im Rahmen eines Sofortfinanzierungsprogramms des EDCF beschlossen, das im April für die Reaktion auf Covid-19 bekannt gemacht worden war. In Verbindung mit einem Liquidationsprogramm der Afrikanischen Entwicklungsbank erfolgt sie in Form einer Gemeinschaftsfinanzierung.