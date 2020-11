Präsident Moon betont Notwendigkeit von CO2-Neutralität

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Notwendigkeit der CO2-Neutralität unterstrichen.Die CO2-Neutralität sei die Richtung, in die die Welt gemeinsam schreiten müsse, um gemeinsam auf die Klimakrise zu reagieren, sagte Moon heute bei einer Kabinettssitzung.Ihm zufolge müsse die Nation ruhig und mit kühlem Kopf Vorbereitungen treffen. Für die Treibausgasminderung müssten Bemühungen in allen möglichen Bereichen unternommen werden.Der Staatschef hatte in seiner Rede vor dem Parlament am 28. Oktober angekündigt, Südkorea bis 2050 CO2-neutral zu machen.Diesbezüglich sagte Moon, er habe ein großes Versprechen gemacht, das den Willen enthalte, sich dem globalen Trend anzuschließen. Das sei für Südkorea, das stark auf fossile Brennstoffe angewiesen sei, keine leichte Herausforderung. Die Reaktion auf die Klimakrise sei jedoch keine Option, sondern ein Muss.Es sei ein Weg, den man für das Überleben der Menschheit und die Zukunft der Republik Korea unbedingt beschreiten müsse, betonte Moon.