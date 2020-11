Koreaner nutzen unter Applikationen YouTube am häufigsten

Photo : YONHAP News

Die Applikation, die die Südkoreaner am längsten nutzen, ist YouTube.Die Nutzungsdauer habe um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen, teilte der Analysedienst WiseApp/WiseRetail am Dienstag mit.Das habe eine Stichprobenerhebung bei 60.000 koreanischen Nutzern von Android-Smartphones ab zehn Jahren ergeben.33,77 Millionen Südkoreaner hätten im September die YouTube-App genutzt, und zwar insgesamt 53,1 Milliarden Minuten lang, hieß es.Die Applikation, die die Südkoreaner am zweithäufigsten nutzen, ist KakaoTalk.Den stärksten Anstieg der Nutzungsdauer gegenüber dem Vorjahr verzeichnete Netflix mit 159 Prozent, gefolgt von TikTok mit 150 Prozent und Instagram mit 35 Prozent.