Meister-Sängerin Lee Eun-ju ist tot

Photo : YONHAP News

Meister-Sängerin Lee Eun-ju ist am Montag verstorben.Das sogenannte menschliche Kulturgut wurde 98 Jahre alt.Lee zählte zu den drei Meisterinnen von Gyeonggi Minyeo, Volkslieder aus den Regionen Gyeonggi und Seoul, die das nationale immaterielle Kulturgut Nummer 57 sind. Unter den drei großen Sängerinnen war Ahn Bi-chwi bereits 1997 gestorben, und Muk Gye-wol 2014.Lee wurde im Jahr 1922 in Yangju in der Provinz Gyeonggi geboren. Sie wurde 1936 Schülerin des großen Sängers Won Gyeong-tae.Im Jahr 1975 wurde Lee neben Ahn und Muk zur Meisterin von Gyeonggi Volksliedern designiert. Sie erhielt 1993 einen nationalen Kulturorden.Zum nationalen immateriellen Kulturgut wurden zwölf Gyeonggi-Volkslieder bestimmt, die „Gyeonggi Ginjapga“ heißen.