Sport Weltweit 58 Millionen Zuschauer verfolgen Spiele der K League 1 2020

Weltweit 58,18 Millionen Zuschauer haben sich Spiele der K League 1, der höchsten südkoreanischen Profi-Fußballliga, in der diesjährigen Saison angesehen.



Nach Angaben der K League wurden Spiele der K League 1 2020, die am Sonntag zu Ende ging, in wenigstens 43 Ländern durch Online-Streaming und in TV-Kanälen übertragen.



An 43 Länder wurden die Übertragungsrechte verkauft. In anderen Ländern konnte man auf der Streamingplattform COPA90 Spiele der K League 1 ansehen.



Die größte Zuschauerzahl wurde in China und Macao gemeldet. Insgesamt 19,73 Millionen Menschen verfolgten 169 Spiele, die auf K-BALL und PPTV übertragen wurden.