Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag erneut zulegen können.Der Leitindex Kospi rückte um 1,88 Prozent auf 2.343,31 Zähler vor.Die Schwankungen wegen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der US-Wahl nähmen zu, je näher der Wahltermin rücke, wurde Choi Yoo-joon von Shinhan Financial Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Mit den Schwankungen werde noch in der ganzen Woche gerechnet, fügte der Experte hinzu.