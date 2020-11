Geheimdienstchef will Japan besuchen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Geheimdienstchef Park Jie-won will Japan besuchen.Zurzeit werde ein Besuch arrangiert, habe der Geheimdienst NIS gegenüber dem Abgeordneten Kim Byung-hee von der regierenden Minjoo-Partei Koreas bestätigt.Kim hatte die Information am Dienstag im Rahmen der Überprüfung der Arbeit des Geheimdienstes durch das Parlament bekannt gemacht.Zuvor am Dienstag hatten japanische Medien berichtet, dass ein Besuch des südkoreanischen Geheimdienstdirektors in der kommenden Woche vorbereitet würde.Auch habe der Regierungsabgeordnete vom NIS erfahren, dass Nordkorea große Mengen Nahrungsmittel aus China herbeischaffe, berichtete er vor dem Parlament.