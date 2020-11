Devisenreserven erneut gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Devisenreserven sind auch im Oktober gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank am Mittwoch betrugen die Währungsreserven Ende Oktober 426,51 Milliarden Dollar. Das seien 5,96 Milliarden Dollar mehr als einen Monat zuvor.Damit wurde der stärkste Zuwachs seit Januar 2018 verzeichnet.Die Notenbank führte das Ergebnis auf gestiegene Renditen von Fremdwährungsvermögen und den erhöhten Wert von Vermögen in anderen Währungen bei der Umrechnung in US-Dollar zurück. Auch wurde ein Zuwachs der Reserven der Finanzinstitute als Grund genannt.Südkorea verfügt mit Stand Ende September weiterhin über den neuntgrößten Devisenschatz der Welt. Spitzenreiter bleibt China mit 3,14 Billionen Dollar, gefolgt von Japan und der Schweiz.