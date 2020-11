Militär in Alarmbereitschaft wegen nicht identifizierter Person an der Grenze zum Norden

Photo : YONHAP News

Wegen einer nicht identifizierten Person an der Grenze zum Norden hat das südkoreanische Militär die Warnung "Jindotgae" ausgegeben.Angaben des Vereinigten Generalstabs zufolge hat sich eine nicht identifizierte Person den Maschendrahtzäunen an der Grenze in der Provinz Gangwon genähert. Das Militär suche zurzeit nach der Person. Es sei noch nicht bestätigt, ob es sich dabei um eine Zivilperson oder einen Soldaten handle.Die nicht identifizierte Person sei an der Grenze im Osten von einem Überwachungsgerät der Armee erfasst worden. Daher sei eine Operation im Gang. Details würden erst nach dem Ende des Einsatzes bekannt gemacht.Die Warnung „Jindotgae“ wird ausgegeben, wenn ein Bedrohungsfall als lokal begrenzt eingestuft wird.