Kältester Tag in diesem Herbst

Heute Morgen ist es am bislang kältesten in diesem Herbst gewesen.Das Wetteramt teilte mit, dass am Morgen die Temperaturen in den meisten Regionen im Binnenland unter dem Gefrierpunkt gelegen hätten.Mit Stand 7 Uhr fiel das Quecksilber in Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi bis auf minus acht Grad und auf minus 7,5 Grad in Pocheon. In der Provinz Gangwon wurden minus 9,9 Grad auf dem Berg Hyangrobong und minus 9,5 Grad auf dem Seorak gemessen. In Cheorwon wurden minus 9,1 Grad registriert.In Chungju in der Provinz Nord-Chungcheong fiel die Temperatur auf minus 6,3 Grad, am Gipfel Deokyubong in Nord-Jeolla auf minus 8,7 Grad. In Andong in Nord-Gyeongsang war es minus 6,2 Grad kalt. Am Witse Oreum des Bergs Halla auf der südlichen Insel Jeju wurden minus vier Grad gemessen.Laut der Vorhersage soll es am Freitag wieder etwas wärmer werden.