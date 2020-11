US-Botschafter: Nächster Präsident wird Bündnis mit Südkorea wertschätzen

Photo : YONHAP News

Unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahl wird der nächste US-Präsident nach Ansicht des US-Botschafters in Südkorea die Allianz zwischen beiden Staaten wertschätzen.Die entsprechende Äußerung machte der Botschafter Harry Harris heute in einer Videobotschaft zum Wahltag auf der Twitter-Seite der US-Botschaft.Er freue sich zu erleben, dass die amerikanische Demokratie zum Einsatz komme. Man werde in kurzer Zeit wissen, wer der nächste Präsident der USA werde, sagte er.Was auch immer das Wahlergebnis sein möge, sei er zuversichtlich, dass man einen Staatsführer haben werde, der das Bündnis zwischen Südkorea und den USA schätze und zusammenarbeite, um die Stärke der Allianz auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.Südkorea und die USA seien auf unzählige Weise miteinander verbunden, und zwar durch ihre Militärs, Wirtschaft, Werte einschließlich des Engagements für demokratische Prinzipien und vor allem durch ihr Volk. Südkorea sei einer der wichtigsten Verbündeten der Vereinigten Staaten. Er sei überzeugt, dass die starke Partnerschaft Bestand haben werde, hieß es weiter.