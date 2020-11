Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder dreistellig

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals seit drei Tagen wieder mehr als 100 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte am Mittwoch mit, dass am Dienstag insgesamt 118 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Corona-Infizierten im Land erreicht 26.925.Es gab 98 lokale Infektionen, während 20 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.Die Zahl der Menschen, die sich im Inland ansteckten, hat sich von 46 am Vortag mehr als verdoppelt. 41 Fälle wurden in der Provinz Gyeonggi bekannt, 39 in Seoul. Die Provinz Süd-Chungcheong meldete zehn Fälle, Incheon vier. Busan, Daegu, Daejeon und Jeju meldeten jeweils einen Infektionsfall.Von den 20 Infizierten aus dem Ausland waren elf ausländische Staatsbürger und neun Südkoreaner.106 weitere Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 1.835 Patienten isoliert behandelt, 53 von ihnen in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um zwei auf 474.