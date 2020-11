Wirtschaft Vizefinanzminister fordert Vorgehen gegen Volatilitätszunahme an Finanzmärkten nach US-Wahl

Vizefinanzminister Kim Yong-beom hat vor eventuellen Auswirkungen der US-Präsidentschaftswahl auf die Finanz- und Devisenmärkte gewarnt.



Man müsse wachsam auf die Zunahme der Volatilität an den Finanz- und Devisenmärkten und eventuell anhaltende externe Risiken reagieren, um darauf vorbereitet zu sein, dass die Ungewissheit im Zusammenhang mit der US-Präsidentschaftswahl lange anhalten werde, forderte Kim bei einer internen Sitzung. Dabei wurden Auswirkungen der US-Wahl auf die Wirtschaft und Märkte im In- und Ausland je nach Szenario und Reaktionspläne überprüft.



Kim verwies auf Unterschiede bei der Methode der Anerkennung der gültigen Briefwahl-Stimmen und dem Zeitpunkt der Ende der Stimmenauszählung in den 50 US-Bundesstaaten. Es werde sogar ein Rechtsstreit für denkbar gehalten. Der Wahlausgang könnte nicht bald feststehen und sei kaum voraussagbar.



Kim wies eine letzte Woche gebildete Taskforce für die Reaktion auf die US-Präsidentschaftswahl an, mögliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte im In- und Ausland je nach den Entwicklungen bei der Stimmenauszählung und folgenden Situationen mit großer Aufmerksamkeit zu verfolgen.



Das Finanzministerium will am Donnerstag mit der Finanzdienstekommission, der Zentralbank, der Finanzaufsicht und dem Zentrum für internationalen Handel eine Sitzung abhalten, um die wirtschaftliche und finanzielle Situation im In- und Ausland im Zusammenhang mit der US-Wahl zu überwachen und Maßnahmen zu überprüfen.