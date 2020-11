Südkorea appeliert wegen kontaminierten Kühlwassers aus Fukushima an IAEA

Südkorea hat wegen Japans Plänen, kontaminiertes Kühlwasser aus dem havarierten Atomreaktor in Fukushima im Meer zu entsorgen, an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) appelliert.Das Außenministerium teilte am Dienstag mit, dass Südkoreas Position bei einer IAEA-Sitzung auf ranghoher Ebene erläutert worden sei.Bei der Sitzung zuvor am selben Tag sei betont worden, dass die Angelegenheit für die Sicherheit und Umwelt von Japans Nachbarn und die gesamte internationale Gemeinschaft wichtig sei.Die internationale Aufsichtsbehörde sei aufgerufen worden, eine aktive Rolle zu spielen, damit die Regierung in Tokio im Prozess der Entsorgung des radioaktiv verseuchten Wassers transparent vorgehe.Die IAEA habe im Rahmen ihrer Antwort erklärt, sich der Bedeutung des Problems bewusst zu sein. Die Behörde wolle weiterhin in den Vorgang involviert sein, auch in Diskussionen mit betroffenen Ländern, hieß es.