Präsident Moon lehnt Rücktrittsgesuch des Finanzministers ab

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat ein Rücktrittsgesuch von Finanzminister Hong Nam-ki abgelehnt.Hong hatte offenbar wegen der Kontroverse um die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge an der Börse zurücktreten wollen.Vor dem Finanzausschuss der Nationalversammlung sagte der Minister am Dienstag, dass der Status als Großaktionär weiterhin ab einem Anteilswert von einer Milliarde Won oder 878 Millionen Dollar gelten solle.Ursprünglich wollte die Regierung die Schwelle auf einen Anteilswert von 300 Millionen senken. Sie musste das Vorhaben wegen Widerstands der Oppsition sowie der Regierungspartei aber aufgeben.Das Präsidialamt bestätigte, dass Hong nach der Kabinettssitzung am Dienstag mit Rücktrittsabsichten an Präsident Moon herangetreten sei, um Verantwortung für den gescheiterten Plan zu übernehmen. Dieser habe einen Rücktritt jedoch abgelehnt und Hong erneut sein Vertrauen ausgesprochen.