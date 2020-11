Vereinigungsminister fordert von Nordkorea Wiederherstellung von Kommunikationskanälen

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat Nordkorea aufgefordert, die gekappten innerkoreanischen Kommunikationsleitungen wiederherzustellen.Die Forderung stellte Lee heute während der Eröffnungsfeier eines Unterstützungszentrums für Panmunjom-Touren im Waffenstillstandsort Panmunjom.Er hoffe, dass die Kommunikation zwischen dem Haus der Freiheit auf der südlichen Seite von Panmunjom und dem Panmungak auf der nordkoreanischen Seite wiederhergestellt werde, sagte Lee.Der Minister äußerte auch die Hoffnung auf eine baldige Restauration und die Wiederinbetriebnahme des innerkoreanischen Verbindungsbüros, das Nordkorea gesprengt hatte. Die Bereitstellung eines ständigen Kommunikationskanals werde die Grundlage der Wiederherstellung der innerkoreanischen Beziehungen darstellen, betonte er.Lee schlug auch einen freien Verkehr zwischen Süd- und Nordkoreanern innerhalb des Waffenstillstandsorts und die Zusammenführung getrennter Familien in Panmunjom vor. Sollte ein persönliches Treffen wegen der Covid-19-Pandemie nicht sofort zustande kommen können, sollte eine Zusammenführung in kontaktloser Form, etwa mittels Videotreffen und Briefwechseln, angestrebt werden, hieß es.In Bezug auf die US-Präsidentschaftswahl hieß es, die Regierung treffe alle mögliche Vorbereitungen, um den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel in jeder Situation aufrichtig voranbringen zu können.