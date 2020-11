Parlamentsausschuss stellt Fragen zum Haushaltsplan der Regierung für 2021

Photo : YONHAP News

Der parlamentarische Sonderausschuss für Budget und Bilanzen stellt heute und morgen der Regierung Fragen zum Haushaltsplan für das kommende Jahr.Regierungsbeamte wie Ministerpräsident Chung Sye-kyun und Finanzminister Hong Nam-ki werden sich Fragen von Abgeordneten stellen.Das Budget umfasst 555,8 Billionen Won, damit 8,5 Prozent mehr als dieses Jahr. Die Regierung erklärte, dass in dem Haushaltsplan der Wille für die Bewältigung der Krise wegen der Covid-19-Pandemie und für einen Sprung der Nation nach vorne enthalten sei.Dabei werden sich die für Projekte der koreanischen Version des New Deal vorgesehenen Finanzmittel in Höhe von 21,3 Billionen Won voraussichtlich als Streitpunkt erweisen. Die Oppositionspartei Macht des Volks will das Budget für die New Deal-Initiative mindestens um die Hälfte kürzen.