Militär nimmt anscheinend übergelaufenen Nordkoreaner an der Grenze fest

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat heute an der innerkoreanischen Grenze einen nordkoreanischen Mann festgenommen, der vermutlich übergelaufen ist.Das Militär habe eine nicht identifizierte Person verfolgt, die von einem Überwachungsgerät an der Grenze im Osten erfasst worden sei, teilte der Vereinigte Generalstab mit. Gegen 9.50 Uhr sei die Person geschnappt worden.Details würden von den zuständigen Behörden gemeinsam untersucht, darunter wie der Mann in den Süden gelangt sei und ob er nach Südkorea überlaufen wolle, hieß es.Bisher habe es keine besonderen Bewegungen beim nordkoreanischen Militär gegeben, hieß es weiter.Im Grenzgebiet der Provinz Gangwon hatte sich eine nicht identifizierte Person gegen 19 bis 20 Uhr am Dienstag den Maschendrahtzäunen an der Grenze genähert. Das Militär hatte daraufhin die Warnung „Jindotgae“ vor dem Eindringen auf die Stufe 1, die höchste Stufe, angehoben und eine Suchaktion eingeleitet.