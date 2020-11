Außenministerin Kang wird offenbar nächste Woche Washington besuchen

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha wird offenbar Anfang nächster Woche Washington besuchen.Wie am Dienstag aus verschiedenen Quellen in diplomatischen Kreisen verlautete, berieten beide Länder über die Details eines dreitägigen Besuchs ab Sonntag.Unter anderem sei ein Gespräch mit ihrem Amtskollegen Mike Pompeo vorgesehen. Dieses würde offenbar am Montag stattfinden.Die Chefdiplomaten könnten sich dann wenige Tage nach der Präsidentenwahl in den USA über die Sicherheitslage rund um Nordkorea und die bilaterale Allianz austauschen.Kang wolle laut Berichten auch mit Vertretern des US-Kongresses, Wissenschaftlern und Vertretern von Denkfabriken zu Gesprächen zusammenkommen.Unterdessen zeichnet sich auch ein Besuch von Vereinigungsminister Lee In-young in den USA ab. Ein genauer Termin und wen er treffen werde stehe laut den diplomatischen Quellen aber noch nicht fest.