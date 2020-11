KOICA und Sejong-Institut planen Angebot für Online-Koreanischunterricht

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Agentur für internationale Zusammenarbeit (KOICA) und die König-Sejong-Stiftung planen, die koreanische Sprache online zu unterrichten.Den Plan gaben beide Organisationen am Mittwoch bekannt.100 wegen der Corona-Pandemie heimgekehrte Freiwillige der KOICA auf dem Gebiet Koreanisch nahmen im Oktober an einem dreiwöchigen Fortbildungskurs der Stiftung für Lehrkräfte teil.Sie werden ab November mithilfe des Online-König-Sejong-Instituts einen Koreanisch-Unterricht für Menschen an ihren früheren Einsatzorten anbieten.