Wirtschaft Firma Satorius will in Cluster der Bioindustrie in Songdo investieren

Das deutsche Unternehmen Satorius will in den Cluster der Bioindustrie in Songdo im südkoreanschen Incheon 100 Millionen Dollar investieren.



Diese Absichtserklärung des Life-Science-Unternehmens habe Kim Duk-sang, CEO von Satorius Korea Biotech, dem Chef der Behörde der Freien Wirtschaftszone in Incheon, Lee Won-jae, übermitelt, teilte die Behörde mit.



Der Satorius Konzern plant laut Informationen, Anlagen für Forschung und Entwicklung sowie Produktion in Songdo zu bauen und diese zum Stützpunkt für die Lieferung hochmoderner Produkte mit hoher Wertschöpfung auf den Weltmarkt zu nutzen.



Satorius ist derzeit in etwa 30 Ländern tätig und beschäftigt mit Stand 2019 9.000 Mitarbeiter. Der Umsatz beträgt 1,83 Milliarden Euro.



Lee versprach bestmögliche Unterstützung für den Einzug von Satorius in den Biocluster.